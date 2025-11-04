千葉・柏市の古着店で目撃されたのは、精算機にお金を入れるキャップをかぶった人物。商品を袋に入れて店を後にしましたが、実は…。店のオーナー：精算せずに商品をそのまま持ち帰った。盗まれたのは人気ブランドのスニーカーで、窃盗の一部始終を防犯カメラが捉えていました。10月26日午後6時40分ごろ、スマホを片手に店内へ入った万引き犯はまず、スニーカーを手に取り、履き心地を確かめるように試着していました。この時、た