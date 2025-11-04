名古屋市中村区で先月15日、横断歩道に軽自動車が突っ込み3人が死傷した事故で、運転していた男が、過失運転致死傷の罪で起訴されました。無職の鳴海洋容疑者(71)は先月15日、名古屋駅近くの横断歩道に軽自動車で突っ込み、歩行者の男女3人をはねて死傷させた危険運転致死傷の疑いが持たれていました。鳴海容疑者は、現場手前のカーブを曲がりきれない時速60キロで走行したとみられていましたが、検察は11月4日、走行