秋田市の川に浮かぶ黒い物体。その正体は、対岸を目指して川を泳ぐクマです。クマはその後、川沿いにあるレジャー施設に現れたといいます。さらにこの2時間ほど前には、レジャー施設の1km圏内で道路を横断するクマが防犯カメラに映っていました。新たなクマ被害は、4日も各地で発生しています。午前3時半ごろ、秋田市の住宅の敷地内で新聞配達をしていた77歳の男性がやぶから出てきたクマに襲われ、顔や手にけがをしました。現場の