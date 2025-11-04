秋田市の川に浮かぶ黒い物体。その正体は、対岸を目指して川を泳ぐクマです。クマはその後、川沿いにあるレジャー施設に現れたといいます。さらにこの2時間ほど前には、レジャー施設の1km圏内で道路を横断するクマが防犯カメラに映っていました。新たなクマ被害は、4日も各地で発生しています。午前3時半ごろ、秋田市の住宅の敷地内で新聞配達をしていた77歳の男性がやぶから出てきたクマに襲われ、顔や手にけがをしました。現場の
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 伊沢拓司 クイズ番組でボコボコ
- 2. 小野田氏 外国人の風評被害懸念
- 3. 河野氏 値下げ必要ないで大荒れ
- 4. 緊急事態 さんま御殿で途中退席
- 5. 藤田氏 赤旗記者の名刺をSNS投稿
- 6. ヒグマと死闘「恐怖なかった」
- 7. 高市氏は「現地妻」発言を謝罪
- 8. 住宅で男性死亡 死因は心臓破裂
- 9. 「親権取られるくらいなら娘を殺して自分も死のうと…」東京・世田谷区のマンションで生後3カ月娘を刃物で殺害か 28歳母逮捕
- 10. 岩屋氏 国旗損壊罪「反対した」
- 1. 小野田氏 外国人の風評被害懸念
- 2. ヒグマと死闘「恐怖なかった」
- 3. 藤田氏 赤旗記者の名刺をSNS投稿
- 4. 住宅で男性死亡 死因は心臓破裂
- 5. 「親権取られるくらいなら娘を殺して自分も死のうと…」東京・世田谷区のマンションで生後3カ月娘を刃物で殺害か 28歳母逮捕
- 6. 岩屋氏 国旗損壊罪「反対した」
- 7. 選手から退職相談 モームリ釈明
- 8. 赤ちゃん死亡 私は死ねなかった
- 9. 警視庁「モペット」取り締まり
- 10. 兵庫で多重事故 16人が死傷か
- 1. 河野氏 値下げ必要ないで大荒れ
- 2. 小野田大臣への学歴煽り 大炎上
- 3. ツキノワグマ食べた 注目集める
- 4. 生活費がない PayPay利用停止に
- 5. 日朝会談打診 北側から返事なし
- 6. 旭日大綬章に竹中平蔵氏らを選出
- 7. 旧統一教会トップを一時釈放
- 8. 強いAIと弱いAI 東大教授が解説
- 9. ハマっていて動けない 兄が死亡
- 10. 社民、新垣副党首の離党届は無効 「極めて残念」と幹事長談話公表
- 1. 中国人「日本はおかしい場所」
- 2. ミス・コリア出身の美女に何が
- 3. 米女優が巨大な胸披露 物議醸す
- 4. 中国が公開したデータに世界1位
- 5. 中国製の自動車 買い手に変化
- 6. 中国で「ガチの体力教育」話題に
- 7. 注意力失う時に脳内で何が?
- 8. スワイヤ・コカコーラ、中国鄭州市で新工場稼働 年産100万トン超
- 9. 上海ディズニー 入園者数で5位
- 10. K-POPグループ 2人が無断離脱
- 1. 60代夫婦 40歳息子のLINEに衝撃
- 2. くら寿司「極上かに」フェア開催
- 3. NTT 自動運転の新会社設立へ
- 4. 身内の手伝いで月2万円 税務署へ
- 5. 1円でiPhoneを入手する裏技 解説
- 6. 任天堂が業績予想を上方修正へ
- 7. ChatGPT 低価格プランを無料提供
- 8. JR西日本、純利益を上方修正 最高更新へ、万博が押し上げ
- 9. 古都の新たな響き：文化の継承の中で未来の都市へ歩む
- 10. 食べ放題 安さの裏にある最適化
- 1. ジブリなど AIの学習拒否を要望
- 2. フルメタルG-SHOCK 3モデル発売
- 3. セブン色のモビリティがすごい
- 4. 節約に便利な「PLUG Wishlist」
- 5. 未来のクルマ? 新しさ感じるSUV
- 6. Amazonセール最終日 売れ筋は?
- 7. 楽天ペイでお得に決済する方法
- 8. ドコモ 通信品質に課題あるか
- 9. NTTドコモ 第2四半期決算を分析
- 10. アプリで紙の書類をPDF化！PC使わず自動フォーム化、手書き署名も記入可能:iPhone Tips
- 11. SB孫正義社長が異例の発言
- 12. 宇宙服にも採用 防寒アウター
- 13. 「Sora 2」音声付き動画を作成
- 14. AIバブル? 成長かバブルか
- 15. 「視える」11月7日に公開へ
- 16. 「脳の中心から音楽が聴こえてくる」世界初の“ハイレゾ級”骨伝導クリップ型イヤホンを実際に試した
- 17. NBシューズがAmazonで最大54%OFF
- 18. JOC/JPCと日本生命による新たな共同ACTION！体操・橋本大輝選手とサステナビリティを考えるスポーツ教室を開催
- 19. 「夫は鈍感な人だから」不倫を繰り返す34歳女性の“悲惨な末路”。不倫がバレる人には共通する傾向があった
- 20. DxO 画像処理ソフトウェアを発売
- 1. 大谷の行動に「やめなさい」反響
- 2. 由伸が結婚間近? 思わぬ追い風
- 3. 由伸 サイ・ヤング賞最終候補に
- 4. ド軍キケ証言 衝突プレーの真実
- 5. 阪神・デュプランティエが離日
- 6. メッツ 主力2人が契約破棄→FAに
- 7. ド軍はMVP 山本由伸を大絶賛
- 8. ド軍専属の夫婦ショットが話題
- 9. ESPN ド軍は最適な移籍先を予想
- 10. 大谷夫妻の超貴重2S 指輪キラリ
- 1. 伊沢拓司 クイズ番組でボコボコ
- 2. 緊急事態 さんま御殿で途中退席
- 3. 高市氏は「現地妻」発言を謝罪
- 4. 13歳差夫婦YouTuber 活動休止へ
- 5. 菊池風磨 深刻なファン離れ問題
- 6. ミセス若井 NiziU・NINAと熱愛か
- 7. 「バスタオルを1週間使う」悲鳴
- 8. 「鬼滅の刃」興収375.3億円突破
- 9. 「目に力がない」壇蜜に心配の声
- 10. 小林麻耶 再改名も厳しいTV復帰
- 1. 「女の怖さ」感じる女性の言動
- 2. タートルトップスの上手な飾り方
- 3. 妻が妊娠 探偵事務所に調査依頼
- 4. 経験なし 55歳独身女性の恋愛
- 5. 放っておくと大変 女性に多い病
- 6. 元カノに未練が...夫にブチ切れ
- 7. ニット始めはグレーがいい理由
- 8. 不倫して略奪婚も「負け組」は
- 9. +1で高見え ハニーズのスカート
- 10. ブルガリの象徴 再び進化へ
- 11. タカノ 華やかスイーツが登場
- 12. 成城石井 福袋の予約受付を開始
- 13. 「LITTLE SUNNY BITE」とコラボ
- 14. コストコ通おすすめのパン屋
- 15. NARSの2018年ホリデーコレクション、パンキッシュな限定パッケージのリップ＆カラーパレットに注目!
- 16. はぁ…はぁ…「金縛りだ！！」重いっ…誰かが乗っている【夜に読んではいけない怖い話 Vol.41】
- 17. 11匹の保護猫と暮らす樹さん夫婦
- 18. 12星座別 2025年11月の運勢は
- 19. DHC スヌーピーとのコラボ登場
- 20. “ミッフィーのバッグ”が必ずもらえる！ 「エースコック」プレゼントキャンペーン開催