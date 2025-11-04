モデル・タレントとして活躍するユージと、フリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜〜金曜6:00〜9:00）。11月3日（月・祝）の放送では、休暇中の吉田に代わり、TOKYO FMのアナウンサー手島千尋がパーソナリティを担当。米・大リーグ（MLB）ロサンゼルス・ドジャースのワールドシリーズ連覇と、同チーム所属の山本由伸投手のMVP獲得のニュースについてユージと手島が