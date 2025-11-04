エスカレーターを歩いたり、混雑している時に片側が空いている場合、AIが映像を解析して注意喚起をする取り組みが4日から始まりました。福岡市地下鉄の天神駅と博多駅内のエスカレーター、合わせて10か所で導入されました。 これまで福岡市地下鉄のエスカレーターでは、ラッシュ時の混雑や、空いている片側を歩く人が、止まっている人にぶつかることなどが問題となっていました。■森野里