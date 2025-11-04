ドル円に調整売り圧力も、根強いドル買い圧力ユーロドル一時１．１５台割れ＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、全般にドル高の動き。ドル指数は連日の上昇となっている。ドル円は反落しているものの、ポンドドルを主導にユーロドルなどが下落している。ポンドドルは1.30台後半、ユーロドルは一時1.15台割れまで軟化している。ポンドドルはリーブス英財務相が１１月２６日の予算案発表に先立つ演説を行