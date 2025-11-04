「ＡＣＬＥ・１次リーグ、町田１−２メルボルン・シティ」（４日、町田ＧＩＯＮスタジアム）アジア・チャンピオンズ・エリート（ＡＣＬＥ）でホーム初勝利を目指す町田が試合開始早々、まさかのオウンゴールで失点した。悪い流れを払しょくできず、終了間際の失点で初黒星を喫した。キックオフ後、相手の前線へのボールがＤＦ昌子源のもとへ。昌子はこれを冷静に収め、ＧＫ谷へ左足でバックパスを試みるも力加減を誤ったか、