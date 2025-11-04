北京市内のスターバックス店舗＝4日（共同）【北京共同】米コーヒーチェーン大手スターバックスは4日までに、苦戦が続く中国事業の立て直しを図るため、現地投資会社の博裕資本（ボーユー・キャピタル）との合弁事業に切り替えると発表した。ボーユーに6割の株式を売却する。現地資本の下で地域密着型の店舗運営を目指す。両社で上海に合弁会社を新設し、スターバックスがブランド使用のライセンスを供与する。残る4割の株式は