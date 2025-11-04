スタジオには富山市政担当の助田記者です。なぜ富山市は家庭ごみの有料化を進めているのでしょうか。家庭ごみの有料化はすでに全国の3分の2の自治体で実施されていて、富山市はごみの排出量を減らすことを目的に進めているとしています。富山市のごみの総排出量は合併後、減少傾向にあるものの、2023年度の市民1人1日あたりの「燃やせるごみ」と「燃やせないごみ」の排出量は527グラムで全国平均を上回っています。市はごみ処理経