大分商工会議所の吉村恭彰会頭が再任されました。 これは4日開かれた大分商工会議所の臨時議員総会で決まったものです。 医薬品の卸売などを行うアステムで会長を務める吉村氏は2017年に会頭に就任し、これで4期目となります。 ◆大分商工会議所 吉村恭彰会頭「物価高、あるいは賃金のアップに対して対応できるよう会員の支援を行っていきたい」 再任決定後の会見で、吉村会頭は「中小企業を取り巻く環境が厳しい中、攻める経