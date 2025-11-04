ＮＴＴドコモは４日、映像コンテンツの制作・配信で、衛星放送大手ＷＯＷＯＷと業務提携すると発表した。ＷＯＷＯＷが強みを持つ連続ドラマの制作や音楽ライブの配信などで連携する。ドコモの映像配信サービスのラインアップを拡充し、携帯電話事業の顧客獲得につなげる。大河小説を題材にした連続ドラマを共同で制作し、２０２６年２月からドコモとＷＯＷＯＷでそれぞれ配信・放送する。ＷＯＷＯＷが手がける他のドラマや人気