秋の風物詩、菊まつりが弥彦神社で始まりました。秋晴れとなった11月4日、境内を彩る色鮮やかな菊の花を多くの人が楽しんでいました。秋が深まり、色づき始めた山々。秋晴れの中、多くの人が訪れていたのは11月から弥彦神社で始まった菊まつりです。約2000鉢の菊の花が美しく咲き誇っています。ことしは猛暑の影響で1週間ほど開花が遅れましたが形も良く綺麗に咲いているといいます。毎年、弥彦神社を訪れるというこちらの家族。こ