[11.4 ACLEリーグステージ第4節 町田-メルボルン・C Gスタ]まさかの幕開けとなった。FC町田ゼルビアは4日、AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)リーグステージ第4節でメルボルン・シティ(オーストラリア)と対戦。前半開始32秒にDF昌子源のオウンゴールで失点し、1点のビハインドを負った。町田のキックオフで始まった一戦。両チームともに浮き球を蹴り合う落ち着かない展開で試合に入ると、開始わずか32秒でスコアが動いた