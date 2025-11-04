seizaが、新曲「金木犀」を11月5日に配信リリースすることを発表した。◆seiza 動画本楽曲は、先日seizaのSNSアカウントから突如楽曲の一部が公開されていた1曲。公開された当初は配信の有無などは明かされていなかったが、今回はその声に応える形で配信リリースされることとなった。メジャー5作目「金木犀」は、愛していた人への忘れられない想いを、日常性に富んだ歌詞で切なく歌った冬のラブソングとなっているという。あいみょ