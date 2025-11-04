【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷は３日、ワールドシリーズ２連覇を祝うパレードとイベントに参加し、３連覇に意欲を示した。最近ではヤンキースが１９９８〜２０００年に達成している偉業に、来季は挑む。ロサンゼルスの中心部をファンが埋め尽くした優勝パレードの後、ドジャースタジアムでは５万２０００人以上が集まった祝賀イベントが行われた。選手たちがファンへのメッセージを語り、連覇の喜び