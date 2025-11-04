佐藤啓官房副長官は4日、自身の政治資金収支報告書に不記載があった問題をめぐり、国会運営に迷惑をかけているとして陳謝しました。不記載問題があった議員の政府や党の役職起用について高市首相は、問題発覚後に衆・参の選挙を経て当選した事を踏まえ、「けじめはついた」と説明してきました。こうした中、野党側は佐藤副長官が選挙を経ずに登用されたことに反発しています。そのため、参議院の議院運営委員会の理事会などへの佐