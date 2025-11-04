個人VTuberの海月雲ろあさんが、4日までにエックスを更新。誕生日を迎え、有名VTuberたちから祝福の声が集まった。【写真】多数の有名人が祝福した海月雲ろあさんの誕生日ポスト今年7月にデビューしたろあさんは、11月3日に初の誕生日を迎え、「誕生日だ〜〜〜〜〜〜〜！！！！生まれました！！！」とポスト。かわいらしい記念イラストも併せて公開した。この投稿には、海外の超人気VTuber・sabaさんや、Crazy Raccoon所属