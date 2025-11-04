VTuber事務所「にじさんじ」の公式エックスが4日に更新し、「にじさんじ」のカードゲームがリリースされることを発表。ファンから期待の声が上がっている。【写真】「にじさんじ」がついにカードゲーム化決定公式エックスは「【特報】にじさんじのカードゲームがリリース決定！さまざまなカードゲームを手掛ける、株式会社タカラトミーとの施策として、『にじさんじ』のカードゲームの発売が決定いたしました。発売は、2027