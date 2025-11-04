町田はホームでメルボルン・シティと対戦FC町田ゼルビアは11月4日、アジアチャンピオンズリーグエリート（ACLE）でオーストラリアのメルボルン・シティと対戦。キックオフからわずか33秒で町田DF昌子源で失点するまさかのスタートとなった。町田は初挑戦となっているACLEでここまで1勝2分の無敗で4位と上位に付けており、前節はアウェー上海海港戦（中国）で2-0と快勝し、初勝利を収めていた。そんな町田は連勝を狙うべくホ