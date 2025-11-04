東海漬物は11月3日から、俳優の松下洸平を起用した「こくうまキムチ」の新TVCM「おうちご飯篇 ごはん・豚・ポテサラ」の全国放映を開始した。松下が豪快に「こくうまキムチ」を頬張る姿を通じて、同商品の多彩なアレンジ性を訴求する内容で、同社公式YouTubeでもメイキングやインタビュー動画が同日公開された。本CMでは、定番のごはんだけでなく、豚肉と合わせた「豚こくうま」やポテトサラダと合わせた「こくうまポテサラ」