駅の利用者の安全を守るための対策が広がっています。このうち、JR博多駅では4日、エスカレーター横の壁に盗撮を防止するミラーが設置されました。 盗撮防止ミラーはJR九州と博多警察署が連携し、JR博多駅の上りエスカレーター横に設置されました。JR九州の駅では初めてです。■森野里奈記者「設置されたこちらの鏡、広角になっていて広い範囲を確認できるので、盗撮の抑止になるというこ