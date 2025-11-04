高級日本酒ブランド「SAKE HUNDRED（サケハンドレッド）」は、世界的ポップアーティストのロメロ・ブリット氏とコラボレーションし、フラッグシップの「百光」ブランド初となる5年熟成のヴィンテージを全世界100本限定で11月5日から販売する。内容量は720ml、価格は1本100万円（税別）。今回は同氏が海外でも絶大な知名度を誇る葛飾北斎の「富嶽三十六景 神奈川沖浪裏」をモチーフにしたアートワークを描き、ラベルにも採用し