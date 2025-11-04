空気も乾燥するこれからの季節に気をつけたいのが住宅火災です。3日も住宅火災が相次ぎました。そこで今回の#みんなのギモンでは、「住宅火災“コンロ最多”どう注意？」をテーマに解説します。■住宅火災出火原因で最も多かったのは…3日午後、埼玉県富士見市で住宅7棟が燃える火事があり、火元の住宅から1人の遺体が見つかりました。この家には82歳の母親と50代の長男が住んでいて、長男と連絡がとれていないということです。