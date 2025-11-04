きょうの県内は秋晴れの青空が広がりました。富山市内からは立山連峰の雄大な景色を楽しむことができました。一方、朝の最低気温は多くの地点で今シーズン一番の冷え込みとなりました。澄んだ空にくっきりと浮かび上がる立山連峰。きょうは高気圧に覆われ、県内は広い範囲で穏やかな秋晴れとなりました。富山市の呉羽山からは頂を白く染めた立山と青空とのコントラストを楽しむことができました。また、富山市の護国神社前の