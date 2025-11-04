10月26日から28日までの３日間、マレーシアの首都クアラルンプールでASEAN＝東南アジア諸国連合の関連首脳会議が開催された。今回の会議では、東ティモールが念願の新規加盟を果たしたほか、「アジア軽視」とされてきたアメリカのトランプ大統領が第一次政権以来8年ぶりに出席。アメリカ中心に行事が組まれる中、直前のスケジュール変更もあった日々を振り返る。トランプ大統領に用意された署名式最大の注目はトランプ大統領の8年