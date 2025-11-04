「20th Century」の井ノ原快彦さん、落語家の桂宮治さんが、「第32回キネコ国際映画祭」 のクロージングセレモニーに登場しました。【写真を見る】【 井ノ原快彦 】2025年は「ゆっくりさせてもらった」イベントでは子どもから「よかったよ」と激励をもらう1992年から毎年開催している「キネコ国際映画祭」は、今年で32回目を迎えるアジア最大級の子ども国際映画祭。今年は2025年10月31日(金)〜11月4日(金)に開催されました。 