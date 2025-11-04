高岡商工会議所の議員総会がきょう開かれ、新しい会頭に高岡市の鋳物メーカー「能作」の能作克治会長が就任しました。能作新会頭は2002年に能作の社長に就任し、おととしからは会長を務めています。また、高岡商工会議所の副会頭を2022年から務めていました。総会後に会見した能作新会頭は「高岡には産業観光で年間100万人を呼べる力がある」として産業観光や事業承継、地場産業の推進などに力を入れたいと述べました