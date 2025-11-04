本格的な雪のシーズンに備えます。金沢市では道路に設置された消雪装置の点検作業が、4日から始まりました。金沢市内では393か所、およそ240キロにわたって消雪装置が設置されていて、毎年この時期に点検が行われています。初日は市役所近くの市道から点検作業が始まり、委託を受けた作業員がパイプの穴をひとつずつ確認し、砂や小石を取り除くなどして水の量を調整していました。金沢市道路管理課・河島郁弥技師「降雪時に消雪装