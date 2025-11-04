「かわいいね」と声をかけ女子高校生にわいせつ行為か。小学校の教員が逮捕されました。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、堺市の小学校の教員、島津裕行容疑者（３３）です。警察によりますと、島津容疑者は先月下旬の夜大阪府内の駅のベンチに座っていた女子高校生２人に抱きついたり２人の体を触ったりした疑いなどが持たれています。島津容疑者は仕事帰りで、「お姉ちゃんたち、かわいいね」などと言って２人の横に