全国でクマの被害が相次ぐ中、政府は、狩猟免許を持つなど専門知識のある公務員、いわゆる「ガバメントハンター」の確保を呼びかけています。出没が相次ぐ石川県小松市にも、狩猟免許を持った職員がいます。クマの駆除や捕獲においてどのような役割を果たしているのでしょうか。小松市農業水産課・埴田大助参事「この丁度奥が先週クマが何度も目撃された現場」小松市農業水産課の埴田大助参事は、10年前にプライベートで狩猟免許を