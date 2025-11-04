タカラトミーは、来年の干支をモチーフにした、動かして遊べる手のひらサイズのアクション付き動物フィギュア「干支アニア 午（ウマ）」を、11月8日から全国の玩具専門店、百貨店・量販店等の玩具売場、インターネットショップ、一部の書店、タカラトミーの公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等で発売する。また、同商品はアジア8の地域（日本、中国、香港、台湾、シンガポール、フィリピン、タイ、ベトナム）でも発売