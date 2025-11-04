兵庫県加古川市の国道で１２台の車が絡む事故があり１人が死亡、けが人は１７人に上っています。午後４時半ごろ、加古川市加古川町友沢の国道２５０号の東向き車線で、車１２台が絡む事故がありました。消防によりますとこの事故で７０代の男性１人が車に閉じ込められ、救助活動が行われていましたが、その後死亡が確認されたということです。また他にも子どもを含む１７人がけがをしているということで、警察が事故の原因