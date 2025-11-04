モンデリーズ・ジャパンは、息スッキリの「クロレッツ」ブランドから、「クロレッツ XP がっつりミント」を11月10日に発売する。同商品は、ミント香料・クーリング成分の総配合量がクロレッツ史上最大の新フレーバーで、噛んだ瞬間に口いっぱいに広がる爽やかなミントの香りとガツンとした清涼感が特長となっている。「クロレッツ XP がっつりミント」は、ミント香料・クーリング成分の総配合量がクロレッツ史上最大の新フレーバー