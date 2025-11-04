広島市で開かれている科学的な視点で国際平和について話し合う「パグウォッシュ会議」で、イスラエルの元首相とパレスチナ自治政府の元外務大臣が議論しました。11月1日から広島市で開かれているパグウォッシュ会議には、39か国から約190人の科学者らが参加し、核兵器廃絶などについて話し合っています。4日は、イスラエルの元首相とパレスチナ自治政府の元外務大臣が中東地域の和平について意見を交わしました。（25）■イスラエ