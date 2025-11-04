まさかのオウンゴールだ。FC町田ゼルビアは11月４日、アジア・チャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第４節でメルボルン・シティ（オーストラリア）と町田市立陸上競技場で対戦している。キックオフから１分も経たないうちに、町田は失点。34秒、自陣で後ろ向きの状態でボールを収めた昌子源がバックパス。これが勢いがあったか、GK谷晃生の予想とは少しずれたコースに飛び、そのままゴールに吸い込まれた。 