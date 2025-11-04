任天堂が半期決算を発表しました。「ＮｉｎｔｅｎｄｏＳｗｉｔｃｈ２」の販売が好調で、売上高が去年の倍になったということです。任天堂の発表によりますと、今年４月から９月期の決算は売上高が１兆９９５億円で去年の同時期と比べておよそ２倍となりました。また、純利益はおよそ８３％増え、１９８９億円となりました。好調の背景にあるのは今年６月に発売された「ＮｉｎｔｅｎｄｏＳｗｉｔｃｈ２」です。全世界での