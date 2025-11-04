道南食品は11月1日、函館市ふるさと納税の返礼品として、北海道限定商品「生食感チェルシー」のセット商品の提供を開始した。「生食感チェルシー2種と北海道生食感チェルシーキャラメルサンド1種のセット」商品は、「北海道生食感チェルシーバタースカッチ味」と「北海道 生食感チェルシー ヨーグルトスカッチ味」各1袋のほか、ふるさと納税限定の新商品やサイコロキャラメルなどがそれぞれセットになった2品を用意している。「生