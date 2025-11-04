伊藤園は11月3日、JA全農が推進する国内農業支援の取り組みである「ニッポンエールプロジェクト」の一環で共同開発した「ニッポンエール 大分県産完熟かぼすSODA」(216円)を発売した。「ニッポンエール 大分県産完熟かぼすSODA」(216円)「ニッポンエールプロジェクト」とは、全農とメーカー、販売先が協力して、国産農畜産物のPRやキャンペーンなどを展開し、製品を通じて産地を応援していこうという活動。同商品は、大分県産の完