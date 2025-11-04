9月6日に東京・Kanadevia Hall(TOKYO DOME CITY HALL)にて、「蒼井翔太×七海ひろき DRAMATIC LIVE "METEORA"」が開催された。蒼井翔太と七海ひろき、2人の名前が並んだだけで胸が高鳴るファンは多かったはずだ。声優、俳優、アーティスト、それぞれ異なるフィールドで活躍してきた2人が、コラボミニアルバム『METEORA』を携えて初めて挑むツーマンライブ。その空間は、歌と物語が交錯しながら、観客の心を大きく揺さぶる濃密な時