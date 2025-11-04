人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年11月5日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）家の中に幸運が。寄り道せず真っすぐ帰るのがおすすめ。11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）ささいなことで大げさに騒ぐとトラブルになるかも。控えめに過ごすと◎。10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）対