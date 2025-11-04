１１月５日（水）の近畿地方は、北ほど晴れ、南ほど雨。朝の冷え込みは和らぎそうです。４日（火）は、晴れて今季一番の冷え込みとなった所の多かった近畿地方ですが、南から流れ込む湿った空気の影響で雲が増えてきています。水曜は、北は高気圧の通り道となるものの、南には前線や気圧の谷が進んでくる見通しです。日本海側は晴れて、太平洋側は雲が広がり、南部を中心に断続的に雨が降りそうです。南の地域ほど、雨具が必