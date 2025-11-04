ボートレース戸田の「第14回マスターズVSルーキーズ・マンスリーBR杯」が、4日に開幕した。初日もっともパワーが光っていたのは出畑孝成（19＝福岡）だ。初日は6号艇の3R1回走り。コースは大外だったが、5コースの同支部の大先輩・中辻崇人がコンマ06のトップスタートを決めて1マークは強攻に出た。出畑は中辻に乗る形から捲った中辻の懐を突いてバック加速。1周2マークを先取ったが、2周1マークで中辻に内を突かれた。それ