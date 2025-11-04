PLANTの直営オリジナルハンバーガーショップ「JJ BURGER(ジェイ・ジェイ・バーガー)」は11月1日、「チリコンカンバーガー＆チキン」「ローディッドポテト」を11月の限定バーガーとして発売した。チリコンコンバーガー＆チキン「チリコンカンバーガー」(790円)は、ジューシーな国産牛100%のパテに、チリコンカンソースとチーズソースを乗せたスパイシーでトマトの酸味が効いた味わいのバーガー。パテの代わりに国産むね肉を使ったさ