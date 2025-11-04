63校58チームが出場した第104回全国高校サッカー選手権大会の県大会。4日に準々決勝が行われ、残るは4チームに絞られました。ここにたどり着けなかった選手たちに告げられた無情の笛。高校サッカーの終わりはこれからの未来へ、始まりを告げるホイッスルでもあります。(動画をご覧ください)