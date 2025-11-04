オウム真理教による事件の被害者支援に取り組む「オウム真理教犯罪被害者支援機構」は4日、1995年3月の地下鉄サリン事件から30年が経過したことを受け、被害者や遺族を対象に心境や健康状態などを尋ねるアンケートをすると明らかにした。事件の長期的影響を調べ、支援の在り方を検討する。アンケートは筑波大の松井豊名誉教授の研究チームが主体で実施。機構が連絡先を把握する約千人に回答用紙を郵送し、来年3月までの集計結