井上ひさしさん作家の井上ひさしさん（1934〜2010年）が24歳の時、若者向け月刊誌に戯曲を発表していたことが、4日までに分かった。これまでほとんど知られていなかった作品で、題名は「乞食よ、ちょっと待て」。泥棒の見張りをしているという男が一人語りする筋立て。掲載されていたのは「若い広場」の1959年1月号で、全8ページ。井上さんの娘で劇団こまつ座代表の麻矢さんは「この作品はこれまで読んだことがなかった」と語