宇宙飛行士の野口聡一氏が、10日に放送されるTBS系バラエティ番組『口を揃えたフシギな話』(19:00〜20:55)に出演する。野口聡一ホラー番組『口を揃えた怖い話』から新しいシリーズが誕生。この番組はUFO、宇宙人、都市伝説など、世の中に数多ある“不思議”の中でも、専門家たちが口を揃えてフシギだという話を紹介するミステリーバラエティとなっている。「Saying the Same Mystery」(口を揃えたフシギ)･･･略して“SSM”の局長に