来季から巨人の二軍バッテリーコーチに就任する田口昌徳氏（５５）が４日、ジャイアンツタウンスタジアムで就任にあたっての抱負を語った。田口氏は現役時代の１９９６年に日本ハムの正捕手として１０１試合に出場するなど活躍。引退後はロッテなどパ・リーグ４球団でコーチを歴任し、大学野球部やジュニアアカデミーでも指導経験を積んだ。ＮＰＢの現場復帰は９年ぶりとなる。取材に応じた同氏は「パワフル田口です！マサノ