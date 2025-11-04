JR東海と東急が運行する豪華列車「ザ・ロイヤルエクスプレス」が、11月7日から愛知・岐阜エリアで初めて運行されるのを前に、報道陣に公開されました。 ■人気の「豪華列車の旅」 ついに東海3県に 「ザ・ロイヤルエクスプレス」は、光沢のあるロイヤルブルーの車体に、ボディーには黄金色のライン、車内はホテルのロビーのような華やかな空間が広がります。 展望室には大きな窓があり、い