エアリーで憂いを帯びた歌声と、高いソングライティング力で、韓国などアジアでも人気のeillさん。アニメやドラマのタイアップ曲や他アーティストへの楽曲提供でも引っ張りだこの彼女が2nd EP『ACTION』をリリースする。あの頃の私は子供だったから、失恋ソングを書き直しました「表題曲の『ACTION』はTVアニメ『桃源暗鬼』第二クール・練馬編のエンディング主題歌として書き下ろしました。桃太郎をモチーフにしたバトルアニメなん